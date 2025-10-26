Giustizia riparativa | la Caritas di Perugia in tour per l' Italia per importare buone pratiche

Perugiatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giustizia riparativa, l’esperienza della Caritas di Perugia si confronta con altri modelli in giro per l'Italia. Inizia un tour di formazione sul campo per approfondire i modelli di giustizia riparativa nell’ambito del progetto “Semi di Carità” della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giustizia riparativa caritas perugiaDiocesi: Caritas Perugia, al via il ciclo di visite-studio fuori regione del progetto “Semi di carità” - Città della Pieve, finanziato dall’8xmille alla Chiesa cattolica, prosegue l’attività di valorizzazione e diffusione dei principi e d ... Riporta agensir.it

giustizia riparativa caritas perugiaGiustizia riparativa, Trieste e Udine verso l'apertura dei centri - Spiega così Patrizia Patrizi, ordinaria di Psicologia sociale e giuridica Università degli Studi di Sassari, il principio sul quale si fonda la cosiddetta "giustizia riparativa", che con la Riforma ... Secondo rainews.it

Giustizia riparativa e assenza dell’imputato: l’art. 420-quater, co. 4 c.p.p. non viola la Costituzione - quater, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la sentenza di ... Riporta diritto.it

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Riparativa Caritas Perugia