Giuseppe Conte riconquista la presidenza del M5S | Ora avanti tutti insieme a testa alta

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il voto all'interno del M5S arriva infatti a seguito di un periodo di tensioni. La scorsa settimana ha presentato le dimissioni dalla vicepresidenza Chiara Appendino, chiarendo che a muovere la sua decisione sarebbero state posizioni inconciliabili con il leader del partito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

giuseppe conte riconquista la presidenza del m5s ora avanti tutti insieme a testa alta

© Ildifforme.it - Giuseppe Conte riconquista la presidenza del M5S: “Ora avanti tutti insieme a testa alta”

