Giuseppe Conte riconquista la presidenza del M5S | Ora avanti tutti insieme a testa alta
Il voto all'interno del M5S arriva infatti a seguito di un periodo di tensioni. La scorsa settimana ha presentato le dimissioni dalla vicepresidenza Chiara Appendino, chiarendo che a muovere la sua decisione sarebbero state posizioni inconciliabili con il leader del partito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Giuseppe Conte (unico candidato) è stato rieletto presidente con l'89,3% dei sì - facebook.com Vai su Facebook
Non basta l’Appendino per Giuseppe Conte arrivano anche non piccoli guai finanziari in famiglia. Vicina al fallimento la Sorelle Fontana della fidanzata Olivia, per salvare la storica maison della Dolce Vita servono tanti soldi - X Vai su X
