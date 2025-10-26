Giuseppe Conte riconfermato presidente del M5S con l’89,3% dei voti Ma era l’unico in corsa
Il Movimento 5 Stelle ha deciso: il suo presidente per i prossimi quattro anni sarà ancora Giuseppe Conte. Un risultato praticamente scontato, visto che, tra i candidati inizialmente in corsa, nessuno è riuscito a sfidarlo davvero. Nonostante le tensioni interne, culminate con le dimissioni di Chiara Appendino da vicepresidente del Movimento, il voto ha confermato il leader uscente con una larga maggioranza. All’inizio, per la leadership si erano fatte avanti 77 candidature, ma 56 sono state escluse per non aver rispettato i requisiti. Dei rimanenti 20 aspiranti, nessuno ha raccolto le 500 firme necessarie per formalizzare la candidatura. 🔗 Leggi su Open.online
