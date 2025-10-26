Giuseppe Conte confermato leader del M5s | era l' unico candidato

Non c'era alcun dubbio al riguardo, anche perché non c'erano altri candidati, ma Giuseppe Conte è stato riconfermato leader del Movimento 5 Stelle. L'ex premier ha ottenuto il mandato bis alla guida dei pentastellati con l’89,3%. Per altri 4 anni, quindi, sarà lui a guidare i 5 Stelle. "Grazie a tutti. Ci impegneremo ancora di più per fare sempre meglio", ha commentato Conte. A votare per la sua riconferma sono stati 53.353 attivisti, mentre i no sono stati 6.367. La competizione era aperta a tutti: all'inizio ci sono state 77 autocandidature, tutti militanti, poi ridotte a 21 dal comitato di garanzia e infine a una sola quando sono state richieste ai candidati 500 firme a supporto della loro corsa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

