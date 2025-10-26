Giulia da Bergamo alla California con un sogno chiamato tennis

LA STORIA. Giulia Lodovici, di Curno, a 19 anni è stata selezionata dalla California State University per le sue capacità. A Gorle si è allenata fin da piccola con Paolo Cané. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

giulia bergamo california sognoGiulia, da Bergamo alla California con un sogno chiamato tennis - Giulia Lodovici, di Curno, a 19 anni è stata selezionata dalla California State University per le sue capacità. Riporta ecodibergamo.it

