Tempo di lettura: 2 minuti Il Monopoli ha dominato il Giugliano imponendosi per 3-1 grazie alle reti di Imputato, Miceli e Valenti, raggiungendo quota 28 punti in classifica. La formazione biancoverde ha controllato la partita per larghi tratti, limitando i tentativi di reazione degli ospiti anche dopo l’avvicendamento in panchina con Eziolino Capuano; nel finale un guizzo di D’Agostino ha solo ridotto il passivo. Monopoli-Giugliano, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. Il match è stato segnato da un Monopoli deciso e ordinato, che ha imposto ritmi e geometrie fin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giugliano, esordio amaro per Capuano: 3-1 a Monopoli