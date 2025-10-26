Giubileo del mondo educativo | il Bonfantini a Roma

Novaratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In partenza per Roma. Dal 27 ottobre al primo novembre, una delegazione di studenti dell'isituto Bonfantini parteciperà al "Giubileo del mondo educativo", evento internazionale dedicato alla scuola, alla formazione e ai valori dell’educazione. Unica scuola della provincia di Novara presente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

giubileo mondo educativo bonfantiniGiubileo mondo educativo, la Diocesi Rossano-Cariati e “La speranza che riempie il vuoto” - Studenti, insegnanti, educatori e quanti accompagnano i giovani nel loro progetto di vita, sono chiamati a partecipare. Lo riporta quicosenza.it

giubileo mondo educativo bonfantiniIl Giubileo del mondo educativo: un ponte tra culture e generazioni - Roma si prepara per il Giubileo con eventi educativi dal 27 ottobre al 1 novembre, promuovendo cultura e cittadinanza globale. informazionescuola.it scrive

giubileo mondo educativo bonfantiniGiubileo del mondo educativo, un documento di Leone XIV per ricordare la “Gravissimum educationis” - Dal 27 ottobre al 1 Novembre l'evento giubilare che coinvolgerà più di 20 mila persone di tutto il mondo. interris.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giubileo Mondo Educativo Bonfantini