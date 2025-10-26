Giubilei | Smentito Report Nessuna realtà italiana ha partecipato al documento anti-Ue

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ci sono anche realtà italiane dietro al rapporto The Great Reset, documento organizzato da due istituti conservatori che vogliono riportare l'Unione europea allo "spirito originario". Report qualche tempo fa ha dedicato alcuni servizi a questa iniziativa asserendo che al documento avrebbero partecipato organismi italiani tra cui Nazione Futura presieduta da Francesco Giubilei. In un servizio la trasmissione Rai di Sigfrido Ranucci ha messo in relazione The Great Reset con la nota polemica nata dalle parole della premier Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene, e ha incalzato lo stesso Gubilei. 🔗 Leggi su Iltempo.it

