Giovanni Albanese rivela | La verità sul futuro di Tudor e sul rinnovo di Yildiz Cosa succede nelle ultime ore per i bianconeri

Giovanni Albanese, giornalista, è uscito così allo scoperto sul futuro di Igor Tudor e di Kenan Yildiz. Queste le sue parole. Nel suo editoriale su Sportitalia, il giornalista Giovanni Albanese ha inquadrato così la situazione in casa bianconera per il futuro di Igor Tudor e per il rinnovo di Kenan Yildiz. PAROLE – « La Juve vuole costruire il proprio futuro attorno a Yildiz: per questo intende fare di tutto per blindarlo. Comolli sta accelerando sul rinnovo e negli ultimi giorni c’è stato un momento che potrebbe rivelarsi uno snodo decisivo per trattenere il turco: i genitori e gli agenti hanno ascoltato la proposta del club, registrato e appreso direttamente la volontà di costruire il nuovo ciclo attorno al calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

