Giovane militare accoltellato su una panchina | decine di fendenti ora la notizia sull’aggressore

Thesocialpost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 32 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre 2025 a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. La vittima, residente a Como ma in servizio presso una base dell’Aeronautica militare in Veneto, si trovava seduta su una panchina in un quartiere residenziale quando è stata improvvisamente aggredita. Il militare è stato raggiunto da circa dieci fendenti al collo e all’ addome. I sanitari del 118 lo hanno trovato riverso in un lago di sangue e, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in eliambulanza all’ ospedale Maggiore di Parma, dove si trova ora in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

