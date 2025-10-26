Giovane di 32 anni accoltellato su una panchina a Piacenza | decine di fendenti a collo e addome

La vittima dell'aggressione a Fiorenzuola d’Arda è un 32enne che avrebbe detto di essere un pilota dell’Aeronautica militare, circostanza poi non confermata: a colpirlo con diverse coltellate potrebbe essere stato l'ex compagno della fidanzata. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

