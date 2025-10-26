Giovanardi | All’ex fornace servono collegamenti

Si riaccendono le polemiche attorno all’ex Fornace Vannoni. La lista civica Obiettivo comune, guidata da Gianni Giovanardi, torna a chiedere che l’area torni al centro del dibattito politico. "Nelle discussioni politiche e consiliari di questi ultimi mesi – afferma il gruppo – pare essere uscito di scena un convitato di pietra sul quale ha poggiato grande parte della comunicazione politica dell’allora amministrazione uscente: la Fornace e le sue aree pertinenziali". Il gruppo ricorda come "il valore del sito sia stato riconosciuto al momento delle delibere che conferivano l’incarico di acquisizione in consiglio comunale, anche dal nostro gruppo, allora in maggioranza, avviando una riflessione su ciò che doveva portare alla città in termini di riqualificazione e opportunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

