Giornata nazionale della Protezione civile all' Orticoltura

Firenzetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina si è svolta presso il giardino dell’Orticoltura la Giornata della Protezione Civile con l'inaugurazione presieduta dall’assessora alla Protezione Civile Laura Sparavigna. La manifestazione ha visto la partecipazione di tutte le componenti del servizio, con l’esposizione di mezzi e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

