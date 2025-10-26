Giornata Mondiale dell’Amiloidosi Cardiaca – 26 Ottobre | Conoscere per Prevenire Agire per Vivere Meglio

Il 26 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Amiloidosi Cardiaca, un appuntamento importante per informare, sensibilizzare e invitare alla prevenzione. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Giornata Mondiale dell’Amiloidosi Cardiaca – 26 Ottobre: Conoscere per Prevenire, Agire per Vivere Meglio.

Leggi anche questi approfondimenti

Il 25 ottobre si festeggia la Giornata Mondiale della Pasta, cibo amatissimo in tutto il mondo, e da tempo si discute se questa specialità, oggi associata alla nostra cultura e alla dieta mediterranea, sia stata inventata in Italia o in Asia. La prima prova tangibile de - facebook.com Vai su Facebook

In questa Giornata Mondiale dell'Alimentazione, uniamo le forze per un'alimentazione migliore e un futuro migliore, affinché ogni piatto sia nutriente e ogni vita prosperi in buona salute. #AgriGoI #WorldFoodDay #FoodSecurity #NutritionForAll - X Vai su X

Giornata mondiale del cuore: con la prevenzione evitabili quattro infarti su cinque (e non solo) - Perché la sua salute è minacciata, e molto, dalle nostre abitudini poco sane. Si legge su repubblica.it

Giornata mondiale del cuore: ecco come il sonno protegge la salute cardiovascolare - Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte al mondo, con oltre 20 milioni di decessi l’anno secondo la World Heart Federation. Come scrive iodonna.it

Giornata mondiale del cuore, il Gruppo San Donato tra visite e screening gratuiti - Pavia, 18 settembre 2025 – Anche quest’anno il Gruppo San Donato, in collaborazione con Gsd Foundation Ets, dedica una settimana alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle patologie ... Come scrive ilgiorno.it