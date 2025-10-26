Giornata del medico e dell’odontoiatra | emozione giuramenti e riconoscimenti

Agrigentonotizie.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emozione e partecipazione all’hotel Kaos per la Giornata del medico e dellodontoiatra, promossa dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo). L’evento, condotto da Simona Carisi, ha riunito professionisti, autorità e cittadini per celebrare le nuove generazioni di medici e coloro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

La giornata del medico: "Un pilastro della società". Festa per i nuovi iscritti - Una giornata per celebrare il valore del medico, organizzata dall’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Ferrara. Come scrive ilrestodelcarlino.it

La Giornata del medico. Edizione da record con i 70 anni dalla laurea di Vera Innocenti - Non solo 50, ma anche 70 anni dalla laurea in medicina: è stata una Giornata del medico speciale quella che l’Ordine dei medici e odontoiatri di Prato ha celebrato ieri nella sala consiliare della ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Medico Dell8217odontoiatra Emozione