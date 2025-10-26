Giornalista Alessandro Sahebi aggredito a Roma per la felpa antifascista era con moglie e figlio di 6 mesi

Il giornalista Alessandro Sahebi è stato aggredito a Roma da alcuni neofascisti che volevano togliesse una felpa con su scritto "Azione antifascista".

Alessandro Sahebi, il giornalista aggredito per una felpa antifascista: "Mi hanno colpito in faccia" - Era in giro con la moglie e il figlio di sei mesi: "Se avete informazioni su queste persone scrivetemi" ... Secondo today.it

Il giornalista Alessandro Sahebi aggredito dai fascisti: la solidarietà dell'Anpi - È accaduto sabato sera davanti al Teatro Brancaccio di Roma, dove il giornalista Alessandro Sahebi è stato insultato e colpito da un gruppo di estrem ... Come scrive globalist.it

Il giornalista Alessandro Sahebi: «Aggredito a Roma da neofascisti per una felpa. Ero con mia moglie e nostro figlio di sei mesi» - Il giornalista Alessandro Sahebi ha pubblicato un video sui suoi profili social denunciando di essere stato minacciato e aggredito in via Merulana, a Roma, da tre uomini in quanto indossava una felpa ... Secondo video.corriere.it