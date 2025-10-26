Giorgia Meloni ringrazia due agenti di polizia per aver salvato la vita a una bimba di 14 mesi

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Eroi" ha scritto sui social Giorgia Meloni dando merito ai due agenti di polizia che hanno salvato la vita ad una bambina di 14 mesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

giorgia meloni ringrazia due agenti di polizia per aver salvato la vita a una bimba di 14 mesi

© Ildifforme.it - Giorgia Meloni ringrazia due agenti di polizia per aver salvato la vita a una bimba di 14 mesi

News recenti che potrebbero piacerti

giorgia meloni ringrazia dueIl video messaggio di Giorgia Meloni agli italo-americani contro la cultura "woke". E grazie a Trump per il ripristino del "Columbus Day" - messaggio della presidente del Consiglio punta il dito contro la cultura woke e ringrazia il presidente Usa di aver ripristinato in Usa la celebrazione del Columbus day. Secondo tg.la7.it

giorgia meloni ringrazia dueMeloni: “riconoscere Palestina solo con Hamas disarmato”/ “No soldati a Kiev. Grazie Salvini per Piano Casa” - Comunicazioni Premier Giorgia Meloni al Senato: il video e il discorso integrale. Da ilsussidiario.net

giorgia meloni ringrazia dueMeloni e Trump, crociata nel nome di Cristoforo Colombo: «La cultura woke non ci dividerà» - Video della premier al gala Niaf: «Il Columbus Day resta». Da lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Ringrazia Due