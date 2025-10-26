Gioielli bici e medaglie trovate sotto il cavalcavia | blitz sulla Faentina
Ravenna, 26 ottobre 2025 – La Polizia Locale, venerdì mattina in via Silver Sirotti, nei pressi il cavalcavia della Statale 16, in seguito a un controllo per bivacco ha sequestrato, come prova di un eventuale reato, una serie di beni. Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di due uomini 45enni, di origine rumena e di nazionalità marocchina, e di una donna 40enne italiana,accertando l’occupazione abusiva dell’area e il grave stato di degrado urbano della zona. L’ispettore e i due agenti hanno sequestrato una lunga serie di oggetti, ben 46 tipologie differenti. Secondo gli appartenenti alla Polizia Locale, questi oggetti rappresentano la prova di un reato, visto che: “A fronte della sua condizione abitativa – si legge nel verbale di sequestro – dimora sotto il cavalcavia della SS 16, nonostante una residenza dichiarata a Massa Lombarda, e del fatto che non era in grado di fornire una spiegazione plausibile e verosimile circa la provenienza dei suddetti sopracitati beni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
