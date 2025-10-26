Gioia mia | recensione del film con Aurora Quattrocchi – Alice Nella Città
Le relazioni familiari possono essere non sempre troppo semplici: in un confronto generazionale e talvolta culturale si vengono a sviluppare collisioni e conflitti. Questo è un po’ il punto di partenza proprio di Gioia Mia: il film, diretto da Margherita Spampinato, presenta il rapporto che si crea tra Gela, una burbera anziana signora dal cuore tenero, e Nico, un ragazzino di undici anni che sta vivendo il suo primo periodo di transizione verso l’adolescenza e l’età adulta. La pellicola è stata presentata al Locarno Film Festival e qui ha ottenuto il premio speciale dalla giuria CINE’+ e il pardo come miglior performance per Aurora Quattrocchi ( La stranezza, I cento passi ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Argomenti simili trattati di recente
Ciao a tutti! Vedervi soddisfatti dei nostri servizi è la gioia più grande. Se il nostro lavoro vi piace, vi piacciono i nostri prodotti o semplicemente trovate utile il nostro servizio lasciate una recensione, questo ci aiuta moltissimo! Le vostre recensioni non sono - facebook.com Vai su Facebook
Gioia mia, un film che guarda a quella proverbiale estate italiana che forse non esiste più - All’improvviso viene strappato al suo mondo “del nord” per passare un mese d’estate in Sicilia, in compagnia di ... Scrive mymovies.it
Gioia mia, un'estate nonna e nipote: video intervista con Margherita Spampinato e Aurora Quattrocchi - Una piccola storia di un'estate condivisa fra una nonna rigida e un nipotino con la naturale passione per la tecnologia e il suo smartphone. Secondo comingsoon.it
La gioia, la recensione del film con Valeria Golino e Saul Nanni - L'opera seconda di Nicolangelo Gelormini è stato l'unico film italiano in concorso alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia 2025. Riporta comingsoon.it