Gioele Fogli morto sull’Acciaioli lutto cittadino | Generoso e sorridente
Lido di Pomposa (Ferrara), 26 ottobre 2025 – A 24 ore dalla tragedia di Gioele Fogli, il motociclista morto venerdì lungo l’Acciaioli, rimangono solo silenzio, incredulità e cordoglio. La notizia della scomparsa del giovane, molto conosciuto tra Comacchio e i lidi sia per le proprie attività che per quelle della famiglia, ha suscitato un’ondata di dolore. Lutto. Dopo le prime dichiarazioni a caldo, il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri è tornato sull’accaduto pubblicando un post sulla propria pagina Facebook, firmato anche dal vicesindaco Maura Tomasi. “Una notizia che ci lascia sconvolti e increduli – ha scritto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
