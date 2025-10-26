Gioco de L’Eco parte la caccia ai premi

Ecodibergamo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CONCORSO. Domenica la cartella con il giornale, lunedì l’adesivo con il numero fortunato e il primo bollino. In palio 175 gift card da spendere allo Shopping center «Le Due Torri», sette E-bike e un’auto Suzuki. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

gioco de l8217eco parte la caccia ai premi

© Ecodibergamo.it - Gioco de L’Eco, parte la caccia ai premi

Approfondisci con queste news

Gioco de L’Eco, assegnati i premi: l’auto va a una lettrice di Seriate - Con l’estrazione finale del Gioco de L’Eco, è arrivato il momento più atteso dai tantissimi lettori che, ogni anno, decidono di prendere parte al concorso che dà loro la possibilità di aggiudicarsi ... Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Gioco De L8217eco Parte