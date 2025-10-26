Giocatori e accompagnatori aggrediti dopo la partita di calcio giovanile la denuncia del presidente

Firenze, 26 ottobre 2025 – Ancora un episodio di violenza sui campi da gioco. Un calciatore e alcuni accompagnatori dello Sporting Arno sarebbero stati aggrediti l'altra sera al termine dell'incontro della rappresentativa juniores con il Casenuove Gambassi. A denunciare l'accaduto è il presidente della società calcistica di Badia a Settimo, Marzio Niccolai. L'incontro del campionato under 19 provinciali, si giocava sabato alle 17,30 al campo sportivo 'Corrado Innocenti' di Cambiano, nel comune di Castelfiorentino. Una partita durante la quale, nonostante la vittoria dei padroni di casa, non sarebbero mancati momenti di tensione e intemperanze da parte della tifoseria empolese.

