Gino Cecchettin al Bonci | Serve l' educazione sessuale fin dalle elementari Quando ballo il liscio vedo Giulia
Da Turetta che “accetta l'ergastolo” all'incontro ‘empatico’ col ministro Valditara, alla passione per il ballo. Davanti all'attenta platea del Bonci Gino Cecchettin ha affrontato tanti temi. Da un grande dolore ha fatto nascere una missione: provare a cambiare le cose con la forza dell'esempio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi e domani prosegue a Cesena “Agorà Festival”: tanti appuntamenti, ad ingresso gratuito, con il meglio della produzione culturale e scientifica italiana. Vera Gheno, Roberto Mercadini, Gino Cecchettin, Michela Ponzani, Ivano Dionigi, Anna Foa, Giuliana - facebook.com Vai su Facebook
#gino cecchettin: «#filippo turetta accetta l'ergastolo? Non so cosa ci sia dietro, ma niente mi ridarà Giulia. Per la giust... - X Vai su X
Gino Cecchettin su Turetta: “Serve qualcuno che lo accompagni in un percorso vero” - Dopo la lettera di Filippo Turetta in cui dichiara di accettare la pena dell'ergastolo per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia, Gino Cecchettin ha espresso il proprio punto di vista. Si legge su ildigitale.it
Filippo Turetta picchiato in carcere/ Gino Cecchettin: “Atto da condannare, la violenza non serve a nulla” - Filippo Turetta è stato picchiato nel carcere di Montorio: il reo confesso assassino di Giulia Cecchettin aggredito da un detenuto 55enne A poche settimane dall’apertura del processo d’appello a suo ... Come scrive ilsussidiario.net
La reazione di Gino Cecchettin alla scelta di Turetta: il padre di Giulia rompe il silenzio - Il caso dell'omicidio Giulia Cecchettin torna a far parlare per la scelta di Filippo Turetta commentata ora dal padre della povera vittima. Segnala newsmondo.it