gimenez non ha dato nulla al milan e allegri proprio non se ne capacita corsera

L’analisi del Corriere della Sera sul molle Gimenez. Non riesce a incidere nella squadra di Allegri, che quindi starebbe pensando di tornare sul mercato a gennaio. Poco ha fatto anche Nkunku, acquistato per fior di quattrini. L’ex Feyenoord però resta il centro della problematica offensiva: di base dietro a Pulisic e Leao c’è il vuoto realizzativo e il Milan (né Allegri) può realmente permetterselo. Allegri non ne può più di Gimenez, il suo apporto di reti in campionato è zero (Corsera). Si legge così sul Corriere della Sera: “Il Milan, dopo il successo del Napoli di ieri, ha perso la testa della classifica ma il dato che preoccupa il tecnico del Diavolo è però un altro: per fortuna si è sbloccato Leao che al Pisa ha segnato per la seconda gara consecutiva, ma dietro Rafa il vuoto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

