Gilmour doppio giallo fantasma in Napoli-Inter | La Spiegazione che gli Interisti non Volevano Sentire

In una partita infuocata come Napoli-Inter, decisa da colpi di genio e nervi a fior di pelle, non poteva mancare l’episodio che incendia il post-partita. Siamo sul finire del primo tempo, Billy Gilmour viene ammonito da Mariani e, per un istante, a tutto lo stadio e a milioni di telespettatori sembra la sua seconda ammonizione. La panchina dell’Inter esplode, i giocatori nerazzurri circondano l’arbitro chiedendo un’espulsione che appare solare. Ma il rosso non arriva. Un errore tecnico clamoroso? No. Un “giallo fantasma”, un gigantesco equivoco nato dalla televisione che, se analizzato con calma e regolamento alla mano, dimostra solo una cosa: la gestione impeccabile dell’arbitro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Gilmour doppio giallo fantasma in Napoli-Inter: La Spiegazione che gli Interisti non Volevano Sentire

