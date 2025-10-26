Gigante maschile Solden 2025 | trionfa Odermatt Rimonta Vinatzer è ottavo

Sport.periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa del Mondo di sci Alpino 20252026 riparte subito nel segno di Marco Odermatt. Il campione svizzero ha vinto lo slalom gigante maschile di Solden 2025 davanti al connazionale Schwarz e al norvegese Mcgrath. Ottima la prova dell’azzurro Alex Vinatzer, autore di una grande seconda match classificandosi ottavo. GIGANTE MASCHILE SOLDEN 2025: LA GARA Marco Odermatt, vincitore delle ultime quattro edizioni della Coppa del Mondo, ha subito fatto la voce grossa lanciando un segnale ai suoi avversari. Il campione svizzero si è imposto per la terza volta in carriera nel gigante maschile di Solden 2025. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

gigante maschile solden 2025 trionfa odermatt rimonta vinatzer 232 ottavo

© Sport.periodicodaily.com - Gigante maschile Solden 2025: trionfa Odermatt. Rimonta Vinatzer, è ottavo

