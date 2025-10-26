Gigante di Soelden | guida Odermatt davanti a Schwarz De Aliprandini 17°
Lo svizzero dominatore delle ultime stagioni in testa dopo la prima manche. Fuori Braathen, azzurri lontani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Cdm: Odermatt in testa al gigante di Soelden, italiani indietro - 18 dopo la prima manche dello slalom gigante di Soelden, gara di apertura della nuova annata agonistica. Segnala ansa.it
Diretta gigante maschile Soelden/ Streaming video Rai: Odermatt ancora favorito (CdM sci, 26 ottobre 2025) - Diretta gigante maschile Soelden streaming video Rai, oggi 26 ottobre 2025: orario e risultato live della prima gara per la Coppa del Mondo di sci. Secondo ilsussidiario.net
Subito Marco Odermatt nella prima manche a Soelden. Azzurri in ombra - La prima manche del gigante di Soelden vede il campione svizzero al comando della classifica, ma ci sarà battaglia ... Secondo oasport.it