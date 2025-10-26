Gianvito Rossi e la solidarietà | Accanto alla nostra comunità con la Fondazione dedicata a mia madre
Anche quando sei un’impresa globale e l’agenda è programmata su più fusi orari, ci sono momenti che riportano l’attenzione da dove tutto è partito. E’ il caso di San Crispino, Patrono di San Mauro Pascoli e dei calzolai, una data in evidenza anche per i colossi del calzaturiero. Ma ci sono legami con il territorio, più intimi e silenziosi, che vivono tutti i giorni, come quello della Fondazione Marta Rossi, che quest’anno celebra i dieci anni dalla fondazione. Un’iniziativa della famiglia Rossi, tra le grandi firme del calzaturiero del Rubicone, nata per promuovere progetti solidali sul territorio e che, anno dopo anno, è cresciuta incidendo sempre più sulla comunità locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Gianvito Rossi e la solidarietà: "Accanto alla nostra comunità con la Fondazione dedicata a mia madre" - La Fondazione è guidata da un consiglio direttivo di cui fanno parte i figli della signora Marta, Gianvito e Gianmarco Rossi e l’avvocato Paola Mengozzi. Scrive ilrestodelcarlino.it