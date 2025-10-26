Gian Andrea Franchi | Nella piazza del Mondo con gli esuli della Terra L’umanitarismo non basta

Quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Metti un sabato sera qualsiasi in piazza della Libertà, anzi piazza del Mondo, davanti alla stazione di Trieste: seduto su una panchina, a pochi passi dal monumento all’imperatrice “Sissi”, Gian Andrea Franchi racconta del suo libro, Per un comunismo della cura (DeriveApprodi), mentre tutt’attorno si lavora alla distribuzione della cena. Dietro a un improvvisato bancone, un gruppo di volontari – dei “Fornelli resistenti” – offre il pasto a circa duecento persone, tutte straniere, tutte arrivate tramite la Rotta balcanica, e intanto poco più in là, su un’altra panchina, Lorena Fornasir, moglie del professor Franchi, si prende cura dei piedi piagati di un paio di ragazzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

