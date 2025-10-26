Già sottoposto agli arresti domiciliari viene sorpreso con uno scooter rubato | trentottenne portato in carcere
Un cittadino veronese di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla polizia di Stato per furto aggravato di un ciclomotore. L’intervento è scattato nella mattinata di venerdì 23 ottobre, a seguito della segnalazione di un. 🔗 Leggi su Veronasera.it
