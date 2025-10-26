Ghoulam sul match di ieri | La risposta del Napoli è stata ottima ma il VAR resta un’incognita

Inter News 24 Ghoulam ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida giocata ieri al Maradona tra Napoli ed Inter: le parole a Sky Sport. Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli, ha commentato la vittoria della squadra partenopea contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport. Ghoulam ha elogiato la prestazione della squadra, sottolineando come il Napoli abbia dato una grande risposta dopo la sconfitta contro il PSV Eindhoven in Champions League. «Ci aspettavamo una risposta e c’è stata una grande risposta, si è vista personalità contro un’Inter veramente forte», ha dichiarato il difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com

