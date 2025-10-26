Se non fosse per il ferimento di un soldato e per l’apertura di due indagini con ipotesi di reato, questo evento avrebbe del comico. Soprattutto in tempi come quelli odierni, con la Germania che vuole tornare ad avere un esercito efficiente con una prontezza e deterrenza tali da spaventare Putin. Il 22 ottobre la Polizia della Baviera meridionale avrebbe sparato con proiettili veri ma per errore a un soldato tedesco che stava partecipando a una esercitazione. La sparatoria, avvenuta mercoledì verso sera a Erding, una città 32 chilometri a nord-est di Monaco, sarebbe il risultato di un pericoloso equivoco: i soldati stavano sparando a salve contro gli agenti in arrivo credendo che le forze dell’ordine facessero anch’esse parte dell’esercitazione, mentre la Polizia, interpretando quell’azione come un attacco da parte di una forza organizzata, ha immediatamente risposto al fuoco con proiettili veri, come ha riportato anche il quotidiano tedesco Bild. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Germania, l’Esercito spara a salve, la Polizia risponde con le pallottole