Genova si contendono la stessa ragazza in discoteca uno accoltellato e l' altro arrestato per tentato omicidio
I giovani, dopo aver litigato nel locale, sono usciti per chiarirsi e la situazione è degenerata. Il ferito è stato operato d'urgenza all'ospedale Villa Scassi Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio per avere accoltellato un altro giovane all’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
