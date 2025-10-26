Genova raid nel liceo occupato | svastica urla viva il Duce e banchi distrutti

Hanno vandalizzato tutto con mazze e spranghe rubate in un cantiere, mentre inneggiavano al fascismo e al nazismo con urla come “viva il Duce” e disegnando sul muro una svastica, oltre ad aprire gli estintori. Almeno in dieci, sono andati avanti per molto tempo, mentre gli studenti erano terrorizzati. È accaduto tutto nella notte tra sabato e domenica nel liceo Leonardo da Vinci, a Genova, occupato dagli studenti in solidarietà con Gaza da alcuni giorni. Attorno alla mezzanotte, il raid: un gruppo di persone ha fatto irruzione, come denunciano il collettivo studentesco della scuola e il consigliere di Avs Simone Leoncini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

