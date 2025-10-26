Genova raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato | aule devastate e svastiche sui muri

Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva il Duce”, hanno devastato la scuola occupata pacificamente dagli studenti, tracciando svastiche sui muri. Nessun ferito. Indagini in corso, ma forze dell'ordine accusate di essere intervenute ore dopo essere state chiamate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

