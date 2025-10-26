Genova la polizia locale ferma la pensionata che bruciava i cassonetti denunciata per incendio aggravato

Ilgiornaleditalia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna, 67 anni, secondo la Procura ne ha distrutti almeno otto. Ma il sospetto delle forze dell'ordine è che siano almeno trentacinque. L'indagine va avanti L’hanno fermata mentre stava per appiccare il fuoco a un bidone della carta con un accendigas da cucina a becco lungo (nella borsa ne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

