Genova irruzione e atti vandalici in un liceo
Brutto accaduto al liceo Leonardo Da Vinci di Genova dove durante un'assemblea autorizzata, un raid di persone ha fatto irruzione, vandalizzando le aule, con svastiche e vetri in frantumi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Questa notte un gruppo di una decina neofascisti ha fatto irruzione in una scuola occupata a Genova incappucciati e armati di spranghe, al grido di “viva il Duc*”, hanno sfondato e distrutto l’ingresso dell’edificio, vandalizzato gli spazi e terrorizzato gli studenti - facebook.com Vai su Facebook
Genova, raid vandalico al liceo occupato. Gli studenti: «Erano neofascisti», ma la questura frena. Solidarietà della sindaca Salis e di Valditara - La polizia: «Gli autori del blitz ci sono stati descritti come maranza». Lo riporta corriere.it
Raid vandalico al liceo Da Vinci di Genova: danni e svastiche sulle pareti - Un raid vandalico si è verificato intorno alla mezzanotte all'interno del liceo scientifico Leonardo Da Vinci in via Arecco, nel centro di Genova. msn.com scrive
Università occupata, Bernini: “Chiederò i danni per il vandalismo contro la ricerca” - Richiedere i danni per gli atti vandalici perpetrati contro i luoghi della ricerca, come i danni registrati al rettorato dell'Università di Genova: ad annunciarlo è stata la Ministra ... Riporta ilsecoloxix.it