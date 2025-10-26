genova gruppo armato di spranghe vandalizza liceo con scritte nazifasciste

Un gruppo di persone, nella notte, ha fatto irruzione nel liceo Leonardo da Vinci, a Genova, occupato dagli studenti e, con mazze e spranghe, ha vandalizzato la scuola all’insegna di frasi inneggianti al fascismo e al nazismo. L’episodio è stato denunciato su Facebook dal consigliere comunale di Avs Simone Leoncini. “Un gruppo organizzato di decine di teppisti armati di spranghe, al grido di viva il Duce, ha sfondato l’ingresso della scuola, vandalizzato gli spazi e terrorizzato gli studenti presenti, sfregiato i muri con svastiche. Un’aggressione premeditata, che porta con sé una chiara matrice criminale e fascista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

