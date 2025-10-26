Genova gruppo armato di spranghe vandalizza liceo con scritte nazifasciste
Un gruppo di persone, nella notte, ha fatto irruzione nel liceo Leonardo da Vinci, a Genova, occupato dagli studenti e, con mazze e spranghe, ha vandalizzato la scuola all’insegna di frasi inneggianti al fascismo e al nazismo. L’episodio è stato denunciato su Facebook dal consigliere comunale di Avs Simone Leoncini. “Un gruppo organizzato di decine di teppisti armati di spranghe, al grido di viva il Duce, ha sfondato l’ingresso della scuola, vandalizzato gli spazi e terrorizzato gli studenti presenti, sfregiato i muri con svastiche. Un’aggressione premeditata, che porta con sé una chiara matrice criminale e fascista. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Due uomini sono stati fermati a Genova con l’accusa di violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 27 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima era l'ex fidanzata di uno dei due operai, un albanese di 22 anni, accompagnato dal collega italian - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo armato di spranghe entra in un liceo occupato: scuola devastata - Nella notte un gruppo di dieci persone sono entrati al Liceo Scientifico Da Vinci di via Bartolomeo Arecco, occupato dagli studenti con l'intenzione di aggredire. Lo riporta primocanale.it
Genova, assalto al liceo Da Vinci occupato dagli studenti: aule devastate con spranghe - Leggi su Sky TG24 l'articolo Genova, assalto al liceo Da Vinci occupato dagli studenti: aule devastate con spranghe ... Segnala tg24.sky.it
Entrano di notte in una scuola occupata, armati di spranghe la devastano - Nella notte un gruppo ristretto di persone, armate di spranghe, avrebbe fatto irruzione in un Liceo di Genova, in quel momento occupato dagli studenti. Scrive orizzontescuola.it