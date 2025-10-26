Genova blitz nella notte in un liceo occupato | entrano a scuola armati di spranghe e disegnano svastiche sui muri al grido di Viva il duce
Un gruppo di persone armate di spranghe è entrato — durante la notte fra sabato 25 e domenica 26 — nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova, sotto occupazione da parte degli studenti, al grido di «Viva il duce». A denunciare l’episodio sono gli stessi occupanti dell’istituto, che hanno condiviso foto e video dell’accaduto. Gli individui armati di spranghe, probabilmente vicini ad ambienti neofascisti e di estrema destra, hanno devastato alcune aule, dipinto svastiche sui muri e spaccato vetri. Sul posto sono intervenuti polizia, Digos e Scientifica. Al momento dell’intrusione, i ragazzi erano a scuola per un’ occupazione pacifica, approvata dall’assemblea d’istituto e organizzata con finalità culturali. 🔗 Leggi su Open.online
