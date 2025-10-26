Genova assalto al liceo Da Vinci occupato dagli studenti | aule devastate con spranghe

Assalto al liceo scientifico Da Vinci di Genova. Un gruppo di individui armati di spranghe è entrato durante la notte nell'istituto genovese occupato dagli studenti. Al grido di "Viva il duce", i responsabili hanno devastato alcune aule, lasciato decine di scritte e una svastica sui muri, infranto i vetri e svuotato gli estintori. Sul posto sono intervenuti polizia, Digos e Scientifica. Non si registra nessun ferito. Gli studenti del liceo Da Vinci si trovavano all'interno della scuola per un'occupazione pacifica, approvata dall'assemblea d'istituto e organizzata con finalità culturali. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Genova, assalto al liceo Da Vinci occupato dagli studenti: aule devastate con spranghe

