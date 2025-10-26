Genova accoltella per gelosia la compagna incinta in mezzo ai passanti
La vittima grave ma fuori pericolo, esclusi impatti sul feto. Dopo l’agguato è scoppiata una rissa con lanci di bottiglie. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Genova, donna incinta accoltellata dal compagno in centro storico: è grave - Genova – Una donna in stato di gravidanza di circa trent'anni è stata accoltellata questo pomeriggio (domenica 26 ottobre) in piazzetta Santa Fede nel centro storico di Genova. Da ilsecoloxix.it