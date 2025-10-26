Genova accoltella la compagna incinta in mezzo ai passanti

Ilsecoloxix.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima grave ma fuori pericolo, esclusi impatti sul feto. Dopo l’agguato è scoppiata una rissa con lanci di bottiglie. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Ragazza di 22 anni incinta accoltellata all'addome dalla compagna per gelosia. L'agguato e la rissa a colpi di bottiglia - Una ragazza di 22 anni, inconta, è stata ferita da una coltellata all'addome durante una ...

Genova, 22enne accoltella per gelosia la compagna incinta - Lite nel centro storico di Genova: Una 22enne ha accoltellato per gelosia la compagna incinta.

Accoltella la fidanzata incinta nei vicoli di Genova, fermata una ragazza di 22 anni - Intanto la 22enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dove, fortunatamente, è stato subito accertato che la lama non aveva intaccato il feto.

