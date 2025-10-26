Genova 22enne incinta accoltellata dalla compagna in centro storico | è grave
Genova – Una donna in stato di gravidanza di 22 anni è stata accoltellata questo pomeriggio (domenica 26 ottobre) in piazzetta Santa Fede nel centro storico di Genova. A dare. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Argomenti simili trattati di recente
Un 22enne di origine tunisine è stato arrestato dai carabinieri di Genova... - facebook.com Vai su Facebook
Hashish nello zaino e contanti in tasca, 22enne arrestato a Rivarolo https://ift.tt/lG3woR7 https://ift.tt/rp1UE7n - X Vai su X
Genova, donna incinta accoltellata dal compagno in centro storico: è grave - Genova – Una donna in stato di gravidanza di circa trent'anni è stata accoltellata questo pomeriggio (domenica 26 ottobre) in piazzetta Santa Fede nel centro storico di Genova. Da ilsecoloxix.it
Genova, 27enne accoltellato dopo lite in discoteca: è grave - Un giovane di 27 anni è stato gravemente ferito a coltellate oggi sabato 25 ottobre a Genova. Scrive msn.com