Genoa rabbia e amarezza per Vieira Sentite cosa ha detto il mister rossoblu
Genoa, rimonta fatale al “Grande Torino”: Vieira chiede unità e coraggio Il Genoa di Patrick Vieira esce ancora una volta a mani vuote da una trasferta difficile. Dopo la delusione di Napoli, i rossoblù cadono anche al “Grande Torino” in una partita rocambolesca che lascia l’amaro in bocca. Il Torino di Marco Baroni ribalta lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Genoa-Lazio 0-3, Vieira: “La peggior partita da quando sono qui, c’è rabbia” Pesano il gol subìto in avvio, il caso del rigore concesso al Grifone e poi tolto dopo revisione Var da Ayroldi sullo 0-2 e la difficoltà in fase realizzativa Valerio Arricchiello Genova – Il - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, Vieira: "La Lazio ha grandi giocatori. Ma ora serve un passo in avanti" - Dopo due trasferte consecutive, e il successo casalingo in Coppa Italia contro l'Empoli, il Genoa torna al "Ferraris". Si legge su tuttomercatoweb.com
Genoa-Lazio 0-3, Vieira: “La peggior partita da quando sono qui, c’è rabbia” - Genova – Il Genoa di Patrick Vieira cercava la prima vittoria in campionato contro la Lazio ma trova una pesante sconfitta. Secondo ilsecoloxix.it
Genoa in Coppa Italia, Vieira: "È anche un'opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori" - 1, ndr), ma il calendario dà subito la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con ... Lo riporta tuttomercatoweb.com