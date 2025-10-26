GB preso il migrante liberato per errore

Kebatu era stato condannato a una pena di un anno, per aver aggredito sessualmente una ragazza di 14 anni e una donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - GB, preso il “migrante” liberato per errore

Gb, preso il migrante rilasciato per errore - Dopo tre giorni di caccia all'uomo, la Polizia Metropolitana di Londra ha arrestato Hadush Kebatu, un cittadino etiope liberato per errore venerdì dal carcere di massima sicurezza di Chelmsford. Riporta msn.com

