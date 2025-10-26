Gb il principe Andrea potrebbe dover affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta
(Adnkronos) – Il principe Andrea potrebbe affrontare un dibattito parlamentare sulla sua condotta, nonostante il governo si sia finora rifiutato di dedicargli tempo nella Camera dei Comuni. Secondo quanto scrive il Guardian, Andrea sarebbe già in trattativa con i rappresentanti di re Carlo per lasciare la Royal Lodge nella tenuta di Windsor, una residenza di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
la Repubblica. . Quella del principe Andrea (ex duca di York) è una defenestrazione attesa, per alcuni perfino tardiva. La più vergognosa, ma non l’unica, nella storia delle monarchie. Sono tanti i royals che nel tempo sono stati privati dei loro titoli, per motivi di - facebook.com Vai su Facebook
Quella del principe Andrea (ex duca di York) è una defenestrazione attesa, per alcuni perfino tardiva. La più vergognosa, ma non l’unica, nella storia delle monarchie. Sono tanti i royals che nel tempo sono stati privati dei loro titoli, per motivi diversi: c'è chi ha - X Vai su X
Principe Andrea perde tutto: addio al titolo di Duca di York, ecco cosa succede a Sarah Ferguson e alle figlie - Ma ora cosa accadrà a Sarah Ferguson e alle figlie Beatrice ed Eugenie, ... Secondo alfemminile.com
Caso Epstein: ‘Andrea spiò accusatrice’, polizia Gb indaga - (ANSA) – LONDRA, 19 OTT – La rinuncia al titolo residuo di duca di York e all’Ordine della Giarrettiera da parte del principe Andrea, imposta dal fratello re Carlo a causa delle sue collusioni con il ... Segnala msn.com
Il principe Andrea in cerca di dimora, potrebbe andare al castello di Carbisdale - Il principe Andrea potrebbe aver trovato una nuova dimora, invitato dall'avvocato Samantha Kane, nota anche come Lady Carbisdale, a soggiornare nel castello di Carbisdale nel Sutherland. Da msn.com