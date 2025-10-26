Gaza Pizzaballa | La tregua è fragile ma non abbiamo paura

(LaPresse) La situazione in Medio Oriente resta estremamente complessa e instabile. “I morti c’erano anche prima della guerra, non è che non sono una novità. Ci sono i morti anche in Cisgiordania. Ecco, la cosa continua”, ha dichiarato Monsignor Pizzaballa alla fine della giornata internazionale per la pace all’Auditorium Parco della Musica. Parlando della situazione attuale, ha sottolineato che “non ci sono i bombardamenti come prima, non c’è l’operazione di prima, ma è una tregua molto fragile, con continui scontri e provocazioni”. Per quanto riguarda gli aiuti umanitari, il prelato ha lamentato che “non passano molto, pochissimo” e ha ribadito che la questione delle salme e degli ostaggi israeliani è ancora irrisolta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

