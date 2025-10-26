Ufficiale: è partita la corsa all’oro. Ma niente trivelle, niente miniere, niente pale e picconi. L’oro oggi è impastato di sabbia, lacrime e dolore e si trova a Gaza. Con la pace tra Israele e Hamas, si è aperta una nuova stagione. Di quiete (forse) ma soprattutto di business (si spera). E che business. Quello della ricostruzione post-bellica, il più grande cantiere a cielo aperto del mondo, la nuova frontiera per aiutare l’economia globale un po’ in affanno come ha certificato il Fondo monetario internazionale. 100 miliardi sul tavolo. L’appuntamento è già fissato. La conferenza per la ricostruzione si svolgerà a novembre al Cairo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gaza, nuova corsa all’oro: 100 miliardi per ricostruire. Gli affari italiani nella Striscia