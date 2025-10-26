Gaza Netanyahu | Israele è indipendente la sicurezza è nelle nostre mani

(LaPresse) Durante l’apertura della riunione di governo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito con fermezza l’indipendenza di Israele nelle proprie scelte di sicurezza nazionale. “Nel mese scorso abbiamo assistito a dichiarazioni ridicole riguardo alle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Israele è uno Stato indipendente: la nostra politica di sicurezza è nelle nostre mani”, ha dichiarato Netanyahu. Il premier ha inoltre precisato la posizione israeliana riguardo alla possibile presenza di forze internazionali a Gaza, sottolineando che sarà Israele a decidere quali forze siano accettabili o meno sul proprio territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Netanyahu: “Israele è indipendente, la sicurezza è nelle nostre mani”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gaza, Netanyahu: "Sono giorni decisivi, vogliamo promuovere la pace" Il premier israeliano dopo l'incontro con Rubio a Gerusalemme - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - #Gaza e il piano di #pace. #Netanyahu: esercito rimarrà fino al disarmo di #Hamas #10ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Accordo #Cessateilfuoco #Israele #Palestina #Trump @tg2000it - X Vai su X

Netanyahu: 'Veto di Israele sui membri della forza a Gaza'. Hamas, 'se l'occupazione finirà consegneremo le armi' - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza a Gaza. Da ansa.it

Netanyahu, 'veto Israele sui membri della forza a Gaza' - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza internazionale a Gaza, aggiungendo che Israele sarà ... Lo riporta msn.com

Vance a Netanyahu: "La pace a Gaza reggerà". Ma Israele vuole la Cisgiordania - Vance ha incontrato a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e ha affermato di essere ... Segnala iltempo.it