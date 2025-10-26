Gaza Netanyahu | Israele è indipendente la sicurezza è nelle nostre mani

(LaPresse) Durante l’apertura della riunione di governo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito con fermezza l’indipendenza di Israele nelle proprie scelte di sicurezza nazionale. “Nel mese scorso abbiamo assistito a dichiarazioni ridicole riguardo alle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Israele è uno Stato indipendente: la nostra politica di sicurezza è nelle nostre mani”, ha dichiarato Netanyahu. Il premier ha inoltre precisato la posizione israeliana riguardo alla possibile presenza di forze internazionali a Gaza, sottolineando che sarà Israele a decidere quali forze siano accettabili o meno sul proprio territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

