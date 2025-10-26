Gaza Netanyahu | Decideremo noi su forze internazionali nella Striscia
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rivendica il ruolo dello Stato ebraico nel decidere chi farà parte delle forze internazionali che avranno il compito di garantire la stabilità e prevenire il ritorno della violenza nella Striscia di Gaza dopo la guerra. All’inizio della riunione di governo di oggi, domenica 26 ottobre, ha affermato che “nel mese scorso abbiamo assistito a dichiarazioni ridicole riguardo alle relazioni tra Stati Uniti e Israele. Israele è uno Stato indipendente: la nostra politica di sicurezza è nelle nostre mani. Abbiamo chiarito, riguardo alle forze internazionali a Gaza, che Israele determinerà quali forze sono per noi inaccettabili “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
